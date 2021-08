Federica Pellegrini | “Io in politica? Non sono diplomatica | sarei perfetta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 1 agosto 2021) “Se mi ci vedo in? Nonuna persona molto, forse, la primavera”. Cosìcon un tono ironico al Tokyo Aquatics Centre dopo la sua ultima gara olimpica, sulla possibilità di un suo futuro in. “Ora ho ancora il costume addosso, non so nemmeno da che parte del mondoe se ho il fuso italiano o giapponese. Poi è logico che non ti inventi niente, arriveranno delle proposte e io deciderò se accettarle o meno”, aggiunge la Divina. “Io come la ...