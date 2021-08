Fabio De Luigi, sapete dove vive? Abita lì con la sua meravigliosa famiglia (Di domenica 1 agosto 2021) sapete dove vive Fabio De Luigi? Quando è fuori per lavoro, il celebre attore non vede l’ora di tornare a casa, dove lo aspettano la sua dolce metà ed i suoi figli: ma dov’è casa? Vi sveliamo tutto! Fabio De Luigi è uno degli attori italiani più amati: classe ’67, è nato a Santarcangelo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 1 agosto 2021)De? Quando è fuori per lavoro, il celebre attore non vede l’ora di tornare a casa,lo aspettano la sua dolce metà ed i suoi figli: ma dov’è casa? Vi sveliamo tutto!Deè uno degli attori italiani più amati: classe ’67, è nato a Santarcangelo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

prestia_fabio : RT @ilriformista: '#Gratteri e i Pm contro #Cartabia? Non solo è una invasione di campo, è un giudizio aprioristico e fondato sul rifiuto d… - gineburada : La vera domanda è perché non trasmettono più #LoveBugs con Fabio De Luigi che dice “urca Michelle, vieni qui” - Fabio_Sco : La #gamification non è un gioco. E' uno strumento innovativo e funzionale a disposizione del top #management per pr… - myblogmars : RAGA AIUTO solo a me stasera ERMAL ricorda FABIO DE LUIGI STO MALE #BattitiLive - BiancaTonelloA : @MrVektriol @scrivere_stanca Ma è Fabio De Luigi. Olmo, personaggio di fantasia. Ermanni Olmo. -