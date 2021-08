Diletta Leotta fa lasciare la coppia: il suo ex è ancora innamorato! (Di domenica 1 agosto 2021) Diletta Leotta è responsabile della rottura della coppia: il suo ex è ancora innamorato di lei, per questo ha lasciato la sua fidanzata. Diletta Leotta parla con l’amica Lorenza (Foto: Instagram)Diletta Leotta si gode le vacanze in Sardegna, la meta italiana più amata dai vip nostrani. Gli ultimi scatti pubblicati sui social la mostrano ospite del resort di lusso Hotel Abi D’Oru. Le voci non si prendono una pausa neanche ad agosto, i gossip continuano a circolare e a far parlare. La conduttrice di DAZN non si vede da tempo con il suo fidanzato Can Yaman, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021)è responsabile della rottura della: il suo ex èinnamorato di lei, per questo ha lasciato la sua fidanzata.parla con l’amica Lorenza (Foto: Instagram)si gode le vacanze in Sardegna, la meta italiana più amata dai vip nostrani. Gli ultimi scatti pubblicati sui social la mostrano ospite del resort di lusso Hotel Abi D’Oru. Le voci non si prendono una pausa neanche ad agosto, i gossip continuano a circolare e a far parlare. La conduttrice di DAZN non si vede da tempo con il suo fidanzato Can Yaman, ...

Advertising

JoinCircus : Ieri sera gran colpaccio al Gambero ?? Rosso: 2 foto eccezionali con Demet Ozdemir e Diletta Leotta ……. o forse no… - zazoomblog : Avete visto la casa di Diletta Leotta? Ricchezza e lusso allo stato puro: ecco dove è - #Avete #visto #Diletta… - bobbyMcGee48 : Can Yaman e Diletta Leotta insieme in Sardegna? La foto - VirginiaMauriz1 : Wisin & Yandel - Estoy Enamorado Lyrics ita - FabioFusilli13 : Dazn non faccia l’errore di prendere gli ex SKY……….ci vuole ARIA NUOVA, Balzaretti, Diletta Leotta, Tiribocchi e i… -