Crolla un albero a Monteverde: paura in strada, danneggiate tre auto in sosta (Di domenica 1 agosto 2021) Un albero vecchio e malato si è schiantato ieri pomeriggio sulle strisce pedonali di via Federico Ozanam. paura a Monteverde per il crollo improvviso di un enorme olmo, alto almeno 10 metri, che ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Unvecchio e malato si è schiantato ieri pomeriggio sulle strisce pedonali di via Federico Ozanam.per il crollo improvviso di un enorme olmo, alto almeno 10 metri, che ...

Advertising

leggoit : #Roma, crolla un albero a Monteverde: paura in strada, danneggiate tre auto in sosta - canaledieci : Roma, un grosso albero crolla alla fermata del bus e danneggia tre auto - paolorm2012 : Roma, crolla un albero a Monteverde: paura in strada, danneggiate tre auto in sosta - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Paura a Monteverde, albero crolla alla fermata del bus e distrugge tre auto - FRANCESCOLARDIN : RT @paolorm2012: Paura a Monteverde, albero crolla alla fermata del bus e distrugge tre auto -