Coronavirus, 5 morti e +16 terapie intensive in 24 ore. Aumenta il tasso di positività: 3,2% (+0,7% rispetto a ieri) (Di domenica 1 agosto 2021) Il bollettino del 1° agosto Sono 5 i nuovi decessi registrati dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, un dato in calo rispetto ai 16 segnalati dal monitoraggio di ieri. Il totale delle vittime da inizio emergenza arriva così a quota 128.068. Anche sul fronte dei nuovi positivi si registra una diminuzione: 5.321 nelle ultime 24 ore contro i 6.513 di ieri, 6.619 di due giorni fa. Salgono invece a quota 91.350 gli attualmente positivi (ieri 87.285). La situazione negli ospedali Oggi, 1° agosto, si registrano 22 nuovi ingressi in terapia intensiva. In leggero calo ...

