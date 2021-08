Chi è Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: Vita privata e curiosità (Di domenica 1 agosto 2021) Ultimamente nei salotti televisivi più famosi è comparso spesso il volto sorridente della bella Cristiana Ciacci. Se non avete mai sentito questo nome, potreste capire chi è scoprendo il nome di suo padre. Cristiana, infatti, è l’unica figlia di Little Tony (Antonino Ciacci all’anagrafe), indimenticabile cantante e attore scomparso nel 2013. Cristiana ha raccontato il rapporto con il suo famoso genitore e con la madre, scomparsa quando era molto giovane. Ma la bella artista ha parlato anche di sé e dei suoi figli, oltre che della sua carriera. Sì perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Ultimamente nei salotti televisivi più famosi è comparso spesso il volto sorridente della bella. Se non avete mai sentito questo nome, potreste capire chi è scoprendo il nome di suo padre., infatti, è l’unicadi(Antoninoall’anagrafe), indimenticabile cantante e attore scomparso nel 2013.ha raccontato il rapporto con il suo famoso genitore e con la madre, scomparsa quando era molto giovane. Ma la bella artista ha parlato anche di sé e dei suoi figli, oltre che della sua carriera. Sì perché ...

Advertising

rossshin1 : Ecco chi sono i nazisti di oggi.quelli che abbandonano l'Olimpiade per antisemitismo.l'Olimpiade è greca,la nostra… - Alexderossiny : Viviamo in un tempo buio per la Fede Cristiana le libertà sociali vengono calpestare i diritti della vita e della f… - Efesto51 : @fam_cristiana Presto lo chiederanno anche per assistere alle SS Messe non fatevi illusioni. Ci estingueranno piano… - NumeroZero1 : @AzzurraBarbuto Per me invece è il contrario...i normali pensano non fanno le cose senza alcun ragionamento e senza… - laikatornaacasa : Il lato più interessante dell'analisi è: chi vuole le restrizioni non è un komunista antagonista (come da vulgata)… -