Calciomercato Milan – Ilicic, ecco la differenza tra domanda e offerta (Di domenica 1 agosto 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Josip Ilicic vuole lasciare l'Atalanta per i rossoneri. Il Diavolo, però, vuole un affare low cost Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 agosto 2021) Le ultime news suldel: Josipvuole lasciare l'Atalanta per i rossoneri. Il Diavolo, però, vuole un affare low cost

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - DiMarzio : #Colombo alla #Spal, è ufficiale: arriva dal #Milan Tutte le news di #calciomercato LIVE - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #Ilicic, ecco la differenza tra domanda e offerta - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - sportli26181512 : Mercato Milan: il Nancy tiene botta per Bondo: Il Nancy tiene botta per Warren Bondo. -