Boris Johnson e la moglie Carrie Symonds genitori per la seconda volta: l’annuncio social e il “cuore spezzato” per il precedente l’aborto spontaneo (Di domenica 1 agosto 2021) Boris Johnson e sua moglie, Carrie Symonds, saranno genitori per la seconda volta. La coppia ha avuto il primo figlio Wilfred nell’aprile 2020 e ora Carrie Symonds ha annunciato su Instagram di essere in attesa del secondogenito, aggiungendo però di avere il “cuore spezzato” per via di un recente aborto spontaneo. Boris Johnson di nuovo papà, la moglie Carrie Symonds incinta Il primo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021)e sua, sarannoper la. La coppia ha avuto il primo figlio Wilfred nell’aprile 2020 e oraha annunciato su Instagram di essere in attesa del secondogenito, aggiungendo però di avere il “” per via di un recente abortodi nuovo papà, laincinta Il primo ...

