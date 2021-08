Blengini: 'squadra unita, compatta e disponibile' (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia chiude la Pool con una netta vittoria sul Venezuela , nonostante i cambi effettuati da Blengini nell'occasione. Un buon viatico per i quarti di finale, in non match non ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia chiude la Pool con una netta vittoria sul Venezuela , nonostante i cambi effettuati danell'occasione. Un buon viatico per i quarti di finale, in non match non ...

Advertising

zazoomblog : Volley Olimpiadi Tokyo Gianlorenzo Blengini: “E’ stata una buona prova la squadra è unita e compatta” - #Volley… - Volleyball_it : Tokyo2020: Blengini verso i Quarti. 'Siamo una squadra unita e compatta. Tra due giorni avremo tutti a disposizione… - STnews365 : Volley maschile, l'Italia travolge il Venezuela e chiude al secondo posto. 3-0 facile facile per la squadra di Blen… - Orobriele : (8/n) Così, chiedo non per aver ragione, ma per far capire che un allenatore non è un selezionatore di blocchi-squa… - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo Tokyo2020 – Blengini: “Stiamo stringendo i denti e di squadra stiamo cercando soluzioni” (audio) https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Blengini squadra Blengini: 'squadra unita, compatta e disponibile' TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia chiude la Pool con una netta vittoria sul Venezuela , nonostante i cambi effettuati da Blengini nell'occasione. Un buon viatico per i quarti di finale, in non match non proibitivo gli azzurri hanno dato una buona dimostrazione di forza. Queste le considerazioni del clan italiano al ...

Volley, Olimpiadi Tokyo: l'Italia asfalta il Venezuela e chiude seconda nel Gruppo A La reazione del Venezuela non arriva e la squadra di Blengini prende il largo sfruttando anche due muri di Piano e uno di Sbertoli (17 - 7). Il finale per gli azzurri è pura accademia, il secondo ...

Blengini: "squadra unita, compatta e disponibile" Corriere dello Sport.it Blengini: "squadra unita, compatta e disponibile" Gianlorenzo Blengini- « Sapevamo che il match di oggi aveva poco significato in termini di classifica, però era importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo. Abbiamo dimostrato ...

Tokyo 2020, Blengini: “Importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo” Tokyo 2020, le parole del ct dell'Italvolley maschile Gianlorenzo Blengini: "Importante dare continuità all'approccio e al modo di stare in campo" ...

TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia chiude la Pool con una netta vittoria sul Venezuela , nonostante i cambi effettuati danell'occasione. Un buon viatico per i quarti di finale, in non match non proibitivo gli azzurri hanno dato una buona dimostrazione di forza. Queste le considerazioni del clan italiano al ...La reazione del Venezuela non arriva e ladiprende il largo sfruttando anche due muri di Piano e uno di Sbertoli (17 - 7). Il finale per gli azzurri è pura accademia, il secondo ...Gianlorenzo Blengini- « Sapevamo che il match di oggi aveva poco significato in termini di classifica, però era importante dare continuità all’approccio e al modo di stare in campo. Abbiamo dimostrato ...Tokyo 2020, le parole del ct dell'Italvolley maschile Gianlorenzo Blengini: "Importante dare continuità all'approccio e al modo di stare in campo" ...