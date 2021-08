Atletica, Filippo Tortu eliminato nella semifinale dei 100 metri a Tokyo 2020 (Di domenica 1 agosto 2021) Delusione per Filippo Tortu che chiude in penultima posizione la seconda semifinale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro taglia il traguardo col tempo di 10”16 e vede sfumare il sogno finale che, almeno stando a quanto fatto vedere nei giorni scorsi, appariva decisamente complicato da raggiungere. Il velocista italiano è apparso poco brillante sin dalla partenza. Sul lanciato pian piano Tortu ha visto sfilare via tutti gli avversari senza possibilità di reagire. Il tempo non lascia spazio a particolari interpretazioni. Il 10”16 oggettivamente è un tempo troppo alto per ambire ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Delusione perche chiude in penultima posizione la secondadei 100delle Olimpiadi di. L’azzurro taglia il traguardo col tempo di 10”16 e vede sfumare il sogno finale che, almeno stando a quanto fatto vedere nei giorni scorsi, appariva decisamente complicato da raggiungere. Il velocista italiano è apparso poco brillante sin dalla partenza. Sul lanciato pian pianoha visto sfilare via tutti gli avversari senza possibilità di reagire. Il tempo non lascia spazio a particolari interpretazioni. Il 10”16 oggettivamente è un tempo troppo alto per ambire ...

