Amministrative 2021, a Dolo la maggioranza sceglie la continuità con Alberto Polo (Di domenica 1 agosto 2021) È Gianluigi Naletto, vicesindaco di Dolo, il candidato sindaco della maggioranza alle Amministrative 2021. Si è presentato ieri all'antica Conca di piazza Cantiere con il simbolo della lista civica: '... Leggi su veneziatoday (Di domenica 1 agosto 2021) È Gianluigi Naletto, vicesindaco di, il candidato sindaco dellaalle. Si è presentato ieri all'antica Conca di piazza Cantiere con il simbolo della lista civica: '...

Advertising

Mov5Stelle : Nei prossimi mesi molti comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, andranno al voto per le elezioni amministra… - il_Ghisa : Amministrative 2021, come presentare la lista del tuo Comune - RoccoPagliaroli : Paliano. controlli dei Carabinieri con il NAS, elevate diverse sanzioni amministrative - CarieriF : RT @Mov5Stelle: Nei prossimi mesi molti comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, andranno al voto per le elezioni amministrative, un… - FPuggini : RT @Mov5Stelle: Nei prossimi mesi molti comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, andranno al voto per le elezioni amministrative, un… -