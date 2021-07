Vanessa Ferrari verso la finale | “L’esercizio piace alla giuria | non guardo in faccia a nessuno” La marcia di avvicinamento

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021)si avvicina all’attesissimaal corpo delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma lunedì 2 agosto (ore 10.45). La Farfdi Orzinuovi si presenta con il miglior punteggio del turno di qualificazione (14.166) e si presenterà in pedana per andare a caccia della medaglia a cinque cerchi, inseguita per tutta la carriera e sfumata nelle ultime due edizioni con un doppio sfortunato quarto posto. La bresciana è chiamata all’appuntamento della vita ed è convinta dei propri mezzi, come traspare dalle dichiarazioni rilasciateFederginnastica in questa antivigilia. La 30enne ha spiegato ...