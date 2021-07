Tokyo 2020, lancio del disco: Daisy Osakue in finale con record italiano (VIDEO) (Di sabato 31 luglio 2021) Daisy Osakue ha centrato la finale del lancio del disco femminile a Tokyo 2020 e l’ha fatto in grande stile, andando ad eguagliare il record italiano con la misura di 63.66 metri. Un primato nazionale che resisteva dal 1996 con Agnese Maffeis e ora una finale olimpica da giocarsi senza niente da perdere. In basso il VIDEO del lancio da record di Osakue. LE PAROLE DI Osakue DOPO LA QUALIFICAZIONE IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)ha centrato ladeldelfemminile ae l’ha fatto in grande stile, andando ad eguagliare ilcon la misura di 63.66 metri. Un primato nazionale che resisteva dal 1996 con Agnese Maffeis e ora unaolimpica da giocarsi senza niente da perdere. In basso ildeldadi. LE PAROLE DIDOPO LA QUALIFICAZIONE ILSportFace.

