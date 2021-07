Tokyo 2020, impresa Simona Quadarella: è bronzo negli 800 stile libero (Di sabato 31 luglio 2021) Una grande prestazione, questa è stata la gara degli 800 stile libero di Simona Quadarella. La nuotatrice romana conquista il terzo posto nella specialità di fondo ai Giochi di Tokyo 2020 dopo la delusione arrivata nei 1.500, toccando la piastra sui 8’18”35, dietro la statunitense Katie Ledecky con 8’12”57 e l’australiana Ariarne Titmus con 8’13”83. Quadarella eguaglia Novella Calligaris e Alessia Filippi nella gara che valse alla sua concittadina il podio alle Olimpiadi di Pechino. Ma non solo: la atleta diventa l’azzurra a vincere più titolo individuali, superando anche ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Una grande prestazione, questa è stata la gara degli 800di. La nuotatrice romana conquista il terzo posto nella specialità di fondo ai Giochi didopo la delusione arrivata nei 1.500, toccando la piastra sui 8’18”35, dietro la statunitense Katie Ledecky con 8’12”57 e l’australiana Ariarne Titmus con 8’13”83.eguaglia Novella Calligaris e Alessia Filippi nella gara che valse alla sua concittadina il podio alle Olimpiadi di Pechino. Ma non solo: la atleta diventa l’azzurra a vincere più titolo individuali, superando anche ...

