Tokyo 2020, Gianni Petrucci: "L'Italia non è sotto le aspettative. L'oro verrà"

Due ori, otto argenti, 14 bronzi. L'Italia ai Giochi di Tokyo vince ma l'oro a volte ci sfugge dalle mani. Si parla già di una maledizione degli ori, come a prepararsi per un bottino che probabilmente sarà più magro di quello di quattro anni fa a Rio, quando di ori ne portammo a casa quattro. Abbiamo chiesto a Gianni Petrucci, presidente del Coni per quattro mandati consecutivi e attuale presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, di fare un bilancio di questa prima mezza Olimpiade. "Per me non si devono fare i paragoni con il passato. L'Italia è una nazione polisportiva, ...

