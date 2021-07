Tiro con l’arco, Mauro Nespoli: “Sono contento, il prossimo step è Parigi” (Di sabato 31 luglio 2021) E’ arrivata una nuova medaglia olimpica nel Tiro con l’arco, con Mauro Nespoli che a Tokyo ha conquistato l’argento nella gara individuale, arrendendosi solamente nella finalissima contro il turco Mete Gazoz, lottando tuttavia fino all’ultimo set. “È stata una giornata lunghissima – ha dichiarato l’azzurro, nelle parole riportate da SportMediaset – Di scontro in scontro ho ritrovato confidenza con questo palcoscenico che ho lottato per raggiungere. Sono davvero tanto contento. È stato un argento vinto non un oro perso Sono contento di come ho saputo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) E’ arrivata una nuova medaglia olimpica nelcon, conche a Tokyo ha conquistato l’argento nella gara individuale, arrendendosi solamente nella finalissima contro il turco Mete Gazoz, lottando tuttavia fino all’ultimo set. “È stata una giornata lunghissima – ha dichiarato l’azzurro, nelle parole riportate da SportMediaset – Di scontro in scontro ho ritrovato confidenza con questo palcoscenico che ho lottato per raggiungere.davvero tanto. È stato un argento vinto non un oro persodi come ho saputo ...

