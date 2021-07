The Ascent, ray tracing e DLSS su Steam ma non su Game Pass per PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) C’è un problema con la versione PC di The Ascent: su Steam il gioco include ray tracing e DLSS, mentre tali funzioni non sono presenti nella versione Game Pass.. The Ascent ha qualche problema su PC: a quanto pare il ray tracing e il DLSS sono presenti nella versione Steam del gioco, ma non in quella Game Pass, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati. Come già riportato, The Ascent non ha il ray tracing su Xbox Series XS, ma tale feature è ... Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) C’è un problema con la versione PC di The: suil gioco include ray, mentre tali funzioni non sono presenti nella versione.. Theha qualche problema su PC: a quanto pare il raye ilsono presenti nella versionedel gioco, ma non in quella, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati. Come già riportato, Thenon ha il raysu Xbox Series XS, ma tale feature è ...

Advertising

JuanchoPancho73 : @MondoXboxEsp Viciando un poco a The Ascent #SorteoMondoxbox - Nicco2D : Non ho capito la gente cosa si aspettava da The Ascent,la grafica c'è,il gameplay pure,che fosse più shooter che RP… - ItarouGaming : @DenisBroke182 @maguzzolo @MondoXbox Ora sto su The Ascent e gli do la priorità su tutto, poi vorrei i tutorial di… - berkley1_ : @Multiplayerit The Ascent, Flight Simulator e Omno che si sta rivelando una piacevole sorpresa e un altro valore aggiunto al Game Pass - RpgBox77 : @DenisBroke182 Dopo The Ascent tocca a questo -