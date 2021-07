Ribaltone | l' Europa sorpassa gli Usa sui vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella corsa alla vaccinazione anti-Covid l’Unione Europea – partita in ritardo e con mille difficoltà – ha recentemente superato gli Stati Uniti nella percentuale di adulti che hanno ricevuto almeno una dose. Come segnala il New York Times in un articolo sull’inattesa rimonta europea, il blocco dei 27 sta per concludere questa settimana tagliando il traguardo delle 105 dosi somministrate ogni 100 persone, con in media il 70% degli adulti che ha ricevuto almeno una dose. Gli Stati Uniti sono dietro: finora hanno somministrato 103 dosi ogni 100 persone, coprendo con almeno una dose il 69% degli adulti. Quanto all’Italia, almeno in questa classifica se la passa bene: con 110 dosi distribuite ...