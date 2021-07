Pierpaolo Pretelli | compleanno a Ibiza e dedica di Giulia Salemi | l’ex gieffino non trattiene le lacrime

(Di sabato 31 luglio 2021)festeggia 31 anni insieme ae a qualche amico a, doveha spento le candeline e ricevuto una toccantedall’influencer. Grandissima emozione per, che non ha trattenuto la commozione davanti al bellissimo video realizzato dalla fidanzata per l’occasione e pubblicato su Instagram. La coppia, che si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip, si mostra più innamorata che mai, mentre passa qualche giorno di vacanza sull’isola, tra un post e l’altro. ...

