Next generation Eu: importazioni, debiti e crescita zero. Il destino dell’Italia secondo Bruxelles (Di sabato 31 luglio 2021) Sono soldi nostri, ci fanno la gentile concessione di spenderli e resteremo (a fine piano) comunque contribuenti netti dell’Ue per circa 20 miliardi. Tale è infatti la differenza tra gli 80 miliardi a fondo perduto, i 50 miliardi di prestiti (che per definizione vanno rimborsati) e gli altrettanti di scarto tra quanto verseremo all’Ue rispetto a quanto riceveremo da qui al 2027 rispetto al bilancio dell’Ue. In cambio arriverà un’ulteriore stretta al «vincolo esterno» che lega – via condizionalità di spesa dei fondi – le scelte di politica economica ai capricci di Bruxelles. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021 La sintesi del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021) Sono soldi nostri, ci fanno la gentile concessione di spenderli e resteremo (a fine piano) comunque contribuenti netti dell’Ue per circa 20 miliardi. Tale è infatti la differenza tra gli 80 miliardi a fondo perduto, i 50 miliardi di prestiti (che per definizione vanno rimborsati) e gli altrettanti di scarto tra quanto verseremo all’Ue rispetto a quanto riceveremo da qui al 2027 rispetto al bilancio dell’Ue. In cambio arriverà un’ulteriore stretta al «vincolo esterno» che lega – via condizionalità di spesa dei fondi – le scelte di politica economica ai capricci di. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021 La sintesi del ...

Advertising

Riparte_Italia : Fabio Panetta (membro Comitato esecutivo Bce): «Grazie a Next generation Eu possiamo essere ambizioni» - clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: Numeri alla mano, il Next Generation Eu è ben lontano dal 'Piano Marshall' che voleva imitare secondo Bruxelles https://t.… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Numeri alla mano, il Next Generation Eu è ben lontano dal 'Piano Marshall' che voleva imitare secondo Bruxelles https://t.… - IlPrimatoN : Numeri alla mano, il Next Generation Eu è ben lontano dal 'Piano Marshall' che voleva imitare secondo Bruxelles - belli_graziella : RT @renatobrunetta: ?? Ora alla Tavola Rotonda 'Next Generation Eu e la figura del Recovery Plan Specialist' promossa da Saf Academy (Scuola… -