Moda, beneficenza, star internazionali. In una parola: imperdibile! (Di sabato 31 luglio 2021) LuisaViaRoma celebra la sua partnership con Unicef Italia stasera con un gala nella splendida cornice di Capri. L'evento benefico, che si terrà oggi alla Certosa di San Giacomo, raccoglie fondi per sostenere i bambini bisognosi di tutto il mondo. E tra i suoi ospiti conta molte star internazionali, da Katy Perry a John Legend fino a Vanessa Hudgens e Heidi Klum. https://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2021/07/LVR Discover CAPRI HD vimeo SUB.m4v LuisaViaRoma for Unicef 2021, gli ospiti presenti a Capri Quest'anno al gala di LuisaViaRoma for Unicef si esibiranno dal vivo Katy Perry e il pluripremiato ai Grammy Awards John Legend. Ma la lista dei super ...

