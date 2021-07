Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Possibile che Dalot rimanga allo United” (Di sabato 31 luglio 2021) Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, Diogo Dalot potrebbe rimanere al Manchester United e non tornare più al Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, Diogopotrebbe rimanere al Manchestere non tornare più al

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan, allarme Covid: un giocatore in isolamento. Salta il Nizza È di oggi, 31 luglio, la notizia che il giocatore del Milan , Ismaël Bennacer , è stato trovato ... Daniel Maldini, Colombo (sempre che non venga escluso per motivi di mercato), Roback ed altri ragazzi ...

Tabellone trattative di mercato Serie A 2021/22: acquisti e cessioni Ecco il primo resoconto dopo metà mercato . Tutte le trattative di Serie A: ATALANTA: ACQUISTI: ... Pezzella (d, Parma, p) CESSIONI: Caldara (d, Milan f.p.), Latte Lath (a, SPAL, p), Carnesecchi (p, ...

Mercato Milan – Dalla Norvegia: “Diavolo interessato ad Alexander Sørloth” Pianeta Milan Milan, Bennacer è risultato positivo al Covid-19 “Si precisa – continua il club – che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena. Il giocatore ha effettuato un tampone a domicilio, da cu ...

Braida rivela: "Pjanic rivuole la Juve e Allegri. Locatelli? Carnevali è come Marotta" LOCATELLI - "Manuel era uno dei giovani più talentuosi del vivaio del Milan. È un ragazzo di qualità e personalità ... che conosce benissimo il mercato. È una persona brillante, come l’altro nostro ...

