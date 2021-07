Malore per Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio è in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) È di origine cardiaca il Malore accusato ieri sera da Gaetano Curreri, sul finire del concerto che il cantante bolognese stava tenendo a San Benedetto del Tronto. Il leader degli Stadio è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici si sono riservati la prognosi. Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da Malore durante il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) È di origine cardiaca ilaccusato ieri sera da, sul finire del concerto che ilbolognese stava tenendo a San Benedetto del Tronto. Il leaderè ricoverato nell’Unità dicardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici si sono riservati la prognosi., leader, è ricoverato indopo essere stato colpito dadurante il ...

