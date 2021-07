Malore Curreri, Dodi Battaglia: “Spero di cuore che tu ti riprenda presto” (Di sabato 31 luglio 2021) BOLOGNA – “Ciao Gaetano, Spero di cuore che tu ti riprenda presto e torni su quel palco che hai dovuto lasciare all’improvviso, per dirci che va tutto bene”. Con questo breve post Dodi Battaglia (foto), ex cantante e chitarrista dei Pooh, fa i suoi auguri di pronta guarigione al leader degli Stadio Gaetano Curreri, che ieri sera ha avuto un Malore durante un concerto ad Ascoli Piceno. Battaglia cita anche alcuni versi di un brano degli Stadio, “E mi alzo sui pedali“, originariamente scritto dalla band per ricordare Marco ... Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021) BOLOGNA – “Ciao Gaetano,diche tu tie torni su quel palco che hai dovuto lasciare all’improvviso, per dirci che va tutto bene”. Con questo breve post(foto), ex cantante e chitarrista dei Pooh, fa i suoi auguri di pronta guarigione al leader degli Stadio Gaetano, che ieri sera ha avuto undurante un concerto ad Ascoli Piceno.cita anche alcuni versi di un brano degli Stadio, “E mi alzo sui pedali“, originariamente scritto dalla band per ricordare Marco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - EnzoSulWeb : RT @MediasetTgcom24: Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - PaolaTacconi : Forza, Gaetano! ?? Che bella voce che hai! L'ho sempre amata ?? #StadioCurreri fateci ancora volare! Curreri, malore… -