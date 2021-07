Malore Curreri, Alessandra Amoroso: “Siamo tutti con te, un forte abbraccio” (Di sabato 31 luglio 2021) LECCE – “In bocca al lupo! Siamo tutti con te, un forte abbraccio!”. Con queste poche parole Alessandra Amoroso (foto) ha voluto fare i suoi auguri di pronta guarigione al leader degli Stadio, Gaetano Curreri, che ieri sera ha avuto un Malore durante un concerto ad Ascoli Piceno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021) LECCE – “In bocca al lupo!con te, un!”. Con queste poche parole(foto) ha voluto fare i suoi auguri di pronta guarigione al leader degli Stadio, Gaetano, che ieri sera ha avuto undurante un concerto ad Ascoli Piceno. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - serenel14278447 : Malore per Curreri degli Stadio 'Ha superato l'infarto' - AMariamargheri : RT @RadioItalia: Forza Gaetano! ?? @stadioofficial -