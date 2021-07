LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simona Quadarella a caccia del podio negli 800 stile! Dressel: record del mondo nei 100 farfalla (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.41: Ai 100 Masse, McKeown, Bacon 3.38: Stanno entrando le protagoniste della finale dei 200 dorso donne. Al via Ruck (Can), McKeown (Aus), WEhite (Usa), Seebohm (Aus), Bacon (Usa), Masse (Can), Liu (Chn), Peng (Chn) 3.36: Gara straordinaria con Dressel che ha staccato tutti nella vasca di andata con partenza e subacquea semplicemente perfette, poi il ritorno di Milak nel finale che è arrivato a due decimi soltanto dallo statunitense che ha migliorato il suo record mondiale, mentre per Milak è arrivato il record europeo 3.34: record DEL ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.41: Ai 100 Masse, McKeown, Bacon 3.38: Stanno entrando le protagoniste della finale dei 200 dorso donne. Al via Ruck (Can), McKeown (Aus), WEhite (Usa), Seebohm (Aus), Bacon (Usa), Masse (Can), Liu (Chn), Peng (Chn) 3.36: Gara straordinaria conche ha staccato tutti nella vasca di andata con partenza e subacquea semplicemente perfette, poi il ritorno di Milak nel finale che è arrivato a due decimi soltanto dallo statunitense che ha migliorato il suomondiale, mentre per Milak è arrivato ileuropeo 3.34:DEL ...

