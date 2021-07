La rivalità tra Hamilton e Verstappen ha ridato vita alla Formula 1 (Di sabato 31 luglio 2021) La Formula 1 è lo sport più tecnologico che ci sia. Ma senza i piloti e le loro grandi sfide, avrebbe lo stesso gusto di una cozza vuota. Il fattore umano conta, conta più di tutto il resto anche se in giro ci sono degli ingegneri che vorrebbero dei computer al volante. Per questo la rivalità tra Verstappen e Hamilton, deflagrata alla curva Copse di Silverstone nell’ultimo Gran premio, fa l’effetto delle bollicine nel vino. Rende tutto più frizzante. Fa ritornare la Formula 1 ai tempi di Senna e di Prost, di Schumacher e Villeneuve o Montoya. Gente che se le dava in pista e fuori. La ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) La1 è lo sport più tecnologico che ci sia. Ma senza i piloti e le loro grandi sfide, avrebbe lo stesso gusto di una cozza vuota. Il fattore umano conta, conta più di tutto il resto anche se in giro ci sono degli ingegneri che vorrebbero dei computer al volante. Per questo latra, deflagratacurva Copse di Silverstone nell’ultimo Gran premio, fa l’effetto delle bollicine nel vino. Rende tutto più frizzante. Fa ritornare la1 ai tempi di Senna e di Prost, di Schumacher e Villeneuve o Montoya. Gente che se le dava in pista e fuori. La ...

