James Rodriguez strizza l’occhio alla Serie A: «È un campionato che mi manca…» (Di sabato 31 luglio 2021) Il fantasista dell’Everton James Rodriguez ha parlato del suo futuro, strizzando l’occhio anche alla Serie A James Rodriguez, fantasista dell’Everton, in una diretta Twitch ha fatto intendere di voler lasciare i Toffees strizzando anche l’occhio a un possibile approdo in Serie A. «Molti mi chiedono dove giocherò la prossima stagione. Non lo so, è una questione abbastanza complicata. Vediamo cosa succederà. Mi sto allenando bene e duramente, mi sto preparando e mi sto allenando per me stesso e basta. Devo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Il fantasista dell’Evertonha parlato del suo futuro,ndoanche, fantasista dell’Everton, in una diretta Twitch ha fatto intendere di voler lasciare i Toffeesndo anchea un possibile approdo inA. «Molti mi chiedono dove giocherò la prossima stagione. Non lo so, è una questione abbastanza complicata. Vediamo cosa succederà. Mi sto allenando bene e duramente, mi sto preparando e mi sto allenando per me stesso e basta. Devo ...

