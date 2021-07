Iuliano: “Juve, Milan ed Inter hanno fatto un errore con de Paul” (Di sabato 31 luglio 2021) L'ex giocatore della Juventus Mark Iuliano ha parlato di de Paul, passato all'Atletico Madrid, sottolineando l'errore di Juve, Milan ed Inter Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) L'ex giocatore dellantus Markha parlato di de, passato all'Atletico Madrid, sottolineando l'died

Advertising

Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Mark #Iuliano: 'In Europa paghi le lacune al contrario dell'Italia, #Juve ha capito il significato… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con Mark #Iuliano: 'In Europa paghi le lacune al contrario dell'Italia, #Juve ha capito il sig… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Mark Iuliano: 'In Europa paghi le lacune al contrario dell'Italia, Juve ha capito il significato di… -