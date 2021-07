Italia, violenta tromba d’aria: ingenti danni e diversi tetti scoperchiati (Di domenica 1 agosto 2021) Previsioni confermate e il maltempo è tornato ad abbattersi sulla Granda oggi pomeriggio (sabato 31 luglio), a partire dalle 15, con violenti temporali e grandinate dalla bassa valle Maira alla Varaita, quindi verso le pianure di Fossanese, Saluzzese e Saviglianese. Arpa Piemonte nel bollettino diramato ieri aveva dichiarato allerta gialla in tutta la regione. Grandinate con chicchi delle dimensioni anche di palline da ping pong hanno imbiancato il centro di Villafalletto, dov’è stato necessario l’intervento dei trattori per liberare le strade dal ghiaccio, con danni alle vetture, alle coperture delle abitazioni e soprattutto, alle coltivazioni delle campagne. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 agosto 2021) Previsioni confermate e il maltempo è tornato ad abbattersi sulla Granda oggi pomeriggio (sabato 31 luglio), a partire dalle 15, con violenti temporali e grandinate dalla bassa valle Maira alla Varaita, quindi verso le pianure di Fossanese, Saluzzese e Saviglianese. Arpa Piemonte nel bollettino diramato ieri aveva dichiarato allerta gialla in tutta la regione. Grandinate con chicchi delle dimensioni anche di palline da ping pong hanno imbiancato il centro di Villafalletto, dov’è stato necessario l’intervento dei trattori per liberare le strade dal ghiaccio, conalle vetture, alle coperture delle abitazioni e soprattutto, alle coltivazioni delle campagne. ...

Advertising

Davjd_S : RT @ImolaOggi: Imola: violenta la figlia 15enne e la mette incinta, arrestato pakistano residente in Italia dal 2009 - rosatoeu : Imola, padre violenta e mette incinta la figlia minorenne. L'uomo per discolparsi: «È stato suo cugino». - dontealberto : RT @ImolaOggi: Imola: violenta la figlia 15enne e la mette incinta, arrestato pakistano residente in Italia dal 2009 - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: Imola: violenta la figlia 15enne e la mette incinta, arrestato pakistano residente in Italia dal 2009 - Mario48440912 : RT @ImolaOggi: Imola: violenta la figlia 15enne e la mette incinta, arrestato pakistano residente in Italia dal 2009 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia violenta Piemonte, violento temporale in provincia di Cuneo: tante le segnalazioni ai vigili del fuoco ... troviamo Fossano e Villafalletto dove una violenta grandine con chicchi di quasi 20 cm hanno ... Lanciata inoltre l'allerta gialla in buona parte del Nord - Italia e in Toscana. Infine l'Arpa Piemonte ...

Meteo, in arrivo forti temporali. Allarme rosso in Lombardia Era previsto ed è arrivato, dando ragione alle previsioni meteo e alle Regioni del Nord Italia che avevano fatto scattare lo stato di allerta. Il maltempo ha colpito prima il Piemonte ma ... La violenta ...

Meteo AVVISO: tra SERA/NOTTE TEMPORALI sempre più PERICOLOSI con rischio GRANDINE. Zone colpite PROSSIME ORE iLMeteo.it Asp Enna, dati vaccinazioni a Barrafranca e Centuripe A ricordarci del centesimo anniversario della nascita del Pci dalla scissione del Psi consumatasi al XVII congresso di Livorno nel gennaio del 1921, ci sono anche le molte iniziative editoriali di riv ...

Meteo CRONACA DIRETTA: GRANDINE ENORME nel cuneese. Ingenti DANNI tra FOSSANO e ALBA. La situazione Grandine fino a 5-7 cm a CHERASCO Violenti temporali si stanno abbattendo in queste ore al Nord Italia in particolar modo tra Piemonte e Lombardia. Una intensa cella temporalesca ha originato una gran ...

... troviamo Fossano e Villafalletto dove unagrandine con chicchi di quasi 20 cm hanno ... Lanciata inoltre l'allerta gialla in buona parte del Nord -e in Toscana. Infine l'Arpa Piemonte ...Era previsto ed è arrivato, dando ragione alle previsioni meteo e alle Regioni del Nordche avevano fatto scattare lo stato di allerta. Il maltempo ha colpito prima il Piemonte ma ... La...A ricordarci del centesimo anniversario della nascita del Pci dalla scissione del Psi consumatasi al XVII congresso di Livorno nel gennaio del 1921, ci sono anche le molte iniziative editoriali di riv ...Grandine fino a 5-7 cm a CHERASCO Violenti temporali si stanno abbattendo in queste ore al Nord Italia in particolar modo tra Piemonte e Lombardia. Una intensa cella temporalesca ha originato una gran ...