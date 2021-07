Advertising

blogtivvu : Guè Pequeno fa il bagno dentro una vasca di Prosecco: è bufera (ed interviene anche la politica) - gossipblogit : Guè Pequeno fa il bagno in una vasca di prosecco: è polemica - RADIOEFFEITALIA : Sottotono - Solo lei ha quel che voglio 2021 (feat. Guè Pequeno, Marraca - TOSADORIDANIELA : RT @Saverio50257931: #prosecco Mi faccio un bagno nel prosecco non è un'offesa na un modo di dire. A patto che il contenuto venga imbott… - Baldaranza : RT @Saverio50257931: #prosecco Mi faccio un bagno nel prosecco non è un'offesa na un modo di dire. A patto che il contenuto venga imbott… -

Ultime Notizie dalla rete : Guè Pequeno

Prima Verona

...la battaglia per rafforzare l'immagine del Prosecco Superiore Docg Scritto da redazione 30 Luglio 2021 1 26 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp È di questi giorni la notizia del rappere ...torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue canzoni: è polemica per l'intervista fatta immerso in una vasca di prosecco. Argomenti trattati, il bagno in una vasca ...