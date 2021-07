Gualtieri al TPI Fest | “Zingaretti mi chiese di candidarmi a Sindaco lo scorso autunno | ma all’epoca rifiutai”

(Di sabato 31 luglio 2021) La confessione di Robertoal TPI! di Sabaudia. L’ex ministro dell’Economia, nel corso dell’intervista al direttore di TPI Giulio Gambino, ha rivelato che loNicolasegretario del PD, glidi candidarsi adi Roma. “In quel momento però– ha spiegatosul palco di Sabaudia – poiché ero impegnato come ministro”.chiarisce così alcuni aspetti dell’ingarbugliata vicenda che ha riguardato la scelta, da parte del PD, del ...

Advertising

luigicrespi : RT @tpi: ??Questa sera inizia il TPI FEST 2021 a Sabaudia! Roberto Gualtieri apre la prima serata del festival organizzato da - zazoomblog : Roberto Gualtieri al TPI Fest: “Con Franco il ministero dell’Economia in buone mani” - #Roberto #Gualtieri #Fest:… - zazoomblog : Roberto Gualtieri al TPI Fest!: “Io vicesindaco Raggi? Mai! Con lei a Roma ai 5S è andata male non è stata all’alte… - pietrogiliberti : RT @tpi: Roberto Gualtieri @gualtierieurope tra poco al TPI FEST! Segui la diretta Facebook #tpi #sabaudia #roma - ve10ve : RT @tpi: Roberto Gualtieri @gualtierieurope tra poco al TPI FEST! Segui la diretta Facebook #tpi #sabaudia #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri TPI

TPI

Si torna a parlare di Stadio della Roma. In particolare il candidato sindaco del PD Robertoè stato ospite delFest! 2021 a Sabaudia ed è stato incalzato anche sul nuovo impianto giallorosso: "Perché non si costruisce più a Roma? Bisogna fare una grande opera di ...Testa a testa all'ultimo voto tra Robertoe Virginia Raggi : il candidato del Partito ... I DATI SUL PARTITO DI CONTE Passiamo adesso ai sondaggi politici di Index Research per, che hanno ...La confessione di Roberto Gualtieri al TPI Fest! di Sabaudia. L’ex ministro dell’Economia, nel corso dell’intervista al direttore di TPI Giulio Gambino, ha rivelato che lo scorso autunno Nicola ...STADIO DELLA ROMA GUALTIERI – Il candidato del PD al Comune di Roma, Roberto Gualtieri, è tornato a parlare riguardo il nuovo stadio della Roma. L’ex Ministro dell’Economia, ha parlato al TPI Fest di ...