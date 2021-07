Droni: piloti spericolati state attenti, ci sono grosse novità (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva, finalmente in Italia, un dispositivo attesissimo, capace di monitorare il volo dei Droni e brevettato dalla nota azienda DJI AeroScope. Drone Photo by david henrichs on UnsplashNotizia freschissima per gli amanti dell’aeromobile a pilotaggio remoto. A quanto pare, l’azienda DJI AeroScope ha presentato ufficialmente in Italia il suo nuovo dispositivo. È capace di monitorare il volo dei Droni e di identificarne molteplici informazioni. La dimostrazione si è svolta presso l’Aeroporto dell’Urbe a Roma. Un evento che ha visto la partecipazione delle principali autorità italiane come l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ... Leggi su computermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva, finalmente in Italia, un dispositivo attesissimo, capace di monitorare il volo deie brevettato dalla nota azienda DJI AeroScope. Drone Photo by david henrichs on UnsplashNotizia freschissima per gli amanti dell’aeromobile a pilotaggio remoto. A quanto pare, l’azienda DJI AeroScope ha presentato ufficialmente in Italia il suo nuovo dispositivo. È capace di monitorare il volo deie di identificarne molteplici informazioni. La dimostrazione si è svolta presso l’Aeroporto dell’Urbe a Roma. Un evento che ha visto la partecipazione delle principali autorità italiane come l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ...

Droni: piloti spericolati state attenti, ci sono grosse novità Computer Magazine

