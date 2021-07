Dalla Germania sicuri: Raul Fernandez in MotoGP (Di sabato 31 luglio 2021) Sembra tutto fatto per l’approdo di Raul Fernandez in MotoGP. La notizia arriva dai colleghi tedeschi di SpeedWeek. KTM avrebbe convinto lo spagnolo a fare il salto in top class nel team Tech3 affianco all’attuale compagno di Moto2 Remy Gardner. Raul Fernandez: vicino il passaggio in MotoGP Sarebbe una notizia fondamentale per completare il puzzle della prossima stagione. Sono mesi che si parla di Raul Fernandez e della sua salita in top class nel team Tech3. Quasi in contemporanea con l’annuncio ufficiale dell’attuale compagno di squadra nel team ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Sembra tutto fatto per l’approdo diin. La notizia arriva dai colleghi tedeschi di SpeedWeek. KTM avrebbe convinto lo spagnolo a fare il salto in top class nel team Tech3 affianco all’attuale compagno di Moto2 Remy Gardner.: vicino il passaggio inSarebbe una notizia fondamentale per completare il puzzle della prossima stagione. Sono mesi che si parla die della sua salita in top class nel team Tech3. Quasi in contemporanea con l’annuncio ufficiale dell’attuale compagno di squadra nel team ...

