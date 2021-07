Covid in Campania, De Luca non cede: Anche ad agosto mascherine all’aperto e niente alcolici dopo le 22 (Di sabato 31 luglio 2021) Confermato fino al 31 agosto in Campania il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale vengono prorogate le misure contenute in una precedente ordinanza pubblicata lo scorso 25 giugno. In Campania sarà quindi vietata per tutto il mese di agosto la “vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Confermato fino al 31inil divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal presidente della RegioneVincenzo De, con la quale vengono prorogate le misure contenute in una prente ordinanza pubblicata lo scorso 25 giugno. Insarà quindi vietata per tutto il mese dila “vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e ...

