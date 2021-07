Covid: 88 contagi in Fvg, tre persone in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovicon una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

