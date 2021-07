Calciomercato Atalanta, Luiz Felipe verso il rinnovo con la Lazio (Di sabato 31 luglio 2021) Tra interesse dell’Atalanta e rinnovo con la Lazio: il punto sul futuro di Luiz Felipe. Che cosa farà il difensore? Un’affare a dir poco difficile. Può essere davvero questa la considerazione è il pensiero sull’interesse dell’Atalanta per Luiz Felipe. La notizia è rimbalzata nella giornata di ieri e coincide con l’addio sempre più vicino di Romero ai bergamaschi. La questione però è molto probabilmente più chiara. Infatti, come rivelato da Il Messaggero, difficilmente comunque la Lazio si priverà del brasiliano. La valutazione è di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tra interesse dell’con la: il punto sul futuro di. Che cosa farà il difensore? Un’affare a dir poco difficile. Può essere davvero questa la considerazione è il pensiero sull’interesse dell’per. La notizia è rimbalzata nella giornata di ieri e coincide con l’addio sempre più vicino di Romero ai bergamaschi. La questione però è molto probabilmente più chiara. Infatti, come rivelato da Il Messaggero, difficilmente comunque lasi priverà del brasiliano. La valutazione è di ...

