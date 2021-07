Calcio | Serie A | amichevole Rennes - Torino 1 - 0

(Di sabato 31 luglio 2021) Torna in Italia tra rimpianti e una prestazione incoraggiante il Toro di Ivan Juric. Aincassa la prima sconfitta del precampionato contro una formazione bretone molto più avanti nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

ROMA - "Stiamo facendo bene, stiamo iniziando a capire tutti i meccanismi". Sono le parole di Edoardo Bove al termine di Roma - Siviglia. Un'altra buona prova contro un avversario di grande livello. "...Torna in Italia tra rimpianti e una prestazione incoraggiante il Toro di Ivan Juric. A Rennes incassa la prima sconfitta del precampionato contro una formazione bretone molto più avanti nella ...MILANO - Al termine dell'odierno Consiglio di Lega Serie A, in cui tra le altre tematiche ha illustrato ai Consiglieri il documento inviato stamane dalla Figc al Governo, il Presidente Paolo Dal Pino ...L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato prima del match contro la Juventus valido per il Trofeo Berlusconi ...