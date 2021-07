AUDIO Il Milan tratta per Zyech | la Lazio punta Callejon | le ultimissime

Advertising

infoitsport : AUDIO Calciomercato: Juve e Milan attendono Muani e Kaio Jorge. Lazio scatenata - eantoniopolonia : @dangiuntolee sì, se non si tratta di Juve/Inter/Milan/Roma pretendo assai durante i 90'. perciò mi sono tolto il v… - peppe1984a : RT @lamelasulweb: Piccolo tip se volete registrare le partite del Milan da DAZN o Prime ecc. per tenervele la mettete dal computer, scarica… - KimmichMerd4 : RT @lamelasulweb: Piccolo tip se volete registrare le partite del Milan da DAZN o Prime ecc. per tenervele la mettete dal computer, scarica… - teo_acm : RT @lamelasulweb: Piccolo tip se volete registrare le partite del Milan da DAZN o Prime ecc. per tenervele la mettete dal computer, scarica… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Milan

La Gazzetta dello Sport

L'Inter si avvicina alla chiusura per Nandez, iltratta per Zyech (con un occhio anche a Nikola Vlasic del Cska Mosca), la Juventus cerca un accordo diverso per sbloccare l'affare Locatelli. Si muove anche il Napoli per Emerson Palmieri del ...Kessie vuole ile la firma è davvero dietro l'angolo. Juventus, si prospetta il rinnovo di un anno con opzione per Giorgio Chiellini. Giallo sulla durata del contratto del talentino Kaio Jorge col Santos: ...Milan, niente convocazione per Hauge contro il Nizza: il norvegese fuori per scelta tecnica, piace in Germania ...Il Milan va a caccia di un nuovo trequartista post Calhanoglu. Tra i nomi anche James Rodriguez che apre al trasferimento in Serie A ...