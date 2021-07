Alla Juve il Trofeo Berlusconi: Monza battuto 2-1. Decidono Ranocchia e Kulusevski (Di sabato 31 luglio 2021) La Juventus batte il Monza per 2-1 e si aggiudica il Trofeo Berlusconi. Il successo dei bianconeri porta le firme di Filippo Ranocchia (spettacolare il gol del centrocampista classe 2001) e di Dejan Kulusevski. Per la squadra brianzola, invece, ha accorciato le distanze Marco D’Alessandro nei minuti finali. È stata, tutto sommato, una partita di buon livello, in cui la compagine dell’ex Presidente del Consiglio non ha per nulla sfigurato al cospetto dei ragazzi di Allegri. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Lantus batte ilper 2-1 e si aggiudica il. Il successo dei bianconeri porta le firme di Filippo(spettacolare il gol del centrocampista classe 2001) e di Dejan. Per la squadra brianzola, invece, ha accorciato le distanze Marco D’Alessandro nei minuti finali. È stata, tutto sommato, una partita di buon livello, in cui la compagine dell’ex Presidente del Consiglio non ha per nulla sfigurato al cospetto dei ragazzi di Allegri. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

