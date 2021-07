Affari d'oro per le assicurazioni salute e vacanze ai tempi del Covid (Di sabato 31 luglio 2021) Proteggersi dal Covid è diventata esigenza primaria per molti di noi: anche dal punto di vista assicurativo la pandemia ha fatto emergere una nuova attenzione alla salute, e la necessità di tutelarsi con polizze ad hoc. Nei mesi estivi, poi, la voglia di vacanza ha fatto il resto, con sempre più italiani che stanno sottoscrivendo coperture relative al rischio di contrarre il coronavirus durante un viaggio all'estero con conseguenti quarantene a proprie spese in alberghi lontano da casa. Un'indagine di mUP Research per Facile.it rivela che sono 12 milioni gli italiani che dall'inizio dell'estate hanno pensato di acquistare una polizza viaggio per tutelarsi ... Leggi su panorama (Di sabato 31 luglio 2021) Proteggersi dalè diventata esigenza primaria per molti di noi: anche dal punto di vista assicurativo la pandemia ha fatto emergere una nuova attenzione alla, e la necessità di tutelarsi con polizze ad hoc. Nei mesi estivi, poi, la voglia di vacanza ha fatto il resto, con sempre più italiani che stanno sottoscrivendo coperture relative al rischio di contrarre il coronavirus durante un viaggio all'estero con conseguenti quarantene a proprie spese in alberghi lontano da casa. Un'indagine di mUP Research per Facile.it rivela che sono 12 milioni gli italiani che dall'inizio dell'estate hanno pensato di acquistare una polizza viaggio per tutelarsi ...

LiberoFreedom : RT @viaggrego: #Affari d’oro anche per #AstraZeneca: nel secondo trimestre +31% di #ricavi, dal #vaccino 894 milioni di euro - CarpaneseSilva1 : RT @viaggrego: #Affari d’oro per #Pfizer che prepara la 3ª #dose e punta ai #bambini di 5 anni: ed è boom di #ricavi - viaggrego : RT @viaggrego: #Affari d’oro anche per #AstraZeneca: nel secondo trimestre +31% di #ricavi, dal #vaccino 894 milioni di euro - viaggrego : RT @viaggrego: #Affari d’oro per #Pfizer che prepara la 3ª #dose e punta ai #bambini di 5 anni: ed è boom di #ricavi - 4Tchat : RT @legalizzas: Pover'uomo , mentre abbindola una platea novecentesca accalappia voti da clan mafiosi facendogli fare affari d'oro tra drog… -