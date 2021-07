A Tokyo Quadarella e Testa di bronzo Deludono judo e tiro a volo

(Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Il super sabato ai Giochi Olimpici si è aperto con due medaglia diper l'Italia. Dopo la delusione dei 1.500, Simonaha saputo trovare le energie fisiche e soprattutto mentali per reagire e conquistare in rimonta il terzo posto negli 800 dominati, come da pronostico, dall'americana Kathleen Ledecky davanti alla sorprendente australiana Titmus. Nella boxe, invece, Irmaconquista il terzo posto nella boxe dopo aver sfiorato la finale. "Dovevo tornare a casa con il sorriso, dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona- Ci ho messo cuore e ...

4.18, 800sl: bronzo Simona. Dopo la delusione dei 1.500, arriva il riscatto di Simona che negli 800sl vince la medaglia di bronzo in rimonta. Per la romana 8'18"35, preceduta solo ... Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha chiuso in 8'18"35 conquistando la quinta medaglia del nuoto azzurro in questa edizione ... Dopo la delusione dei 1500 sl, Simona Quadarella si è presto riscattata nei suoi 800 sl, cogliendo una medaglia di bronzo con un gran cuore. È un'Olimpiade in crescendo quella della nuotatrice romana, ...