Vela | Silvia Zennaro | “Il mio obiettivo era entrare in Medal Race | ma adesso attaccherò sicuramente per il podio”

Silvia Zennaro ha centrato quest'oggi l'obiettivo della vigilia, accedendo alla Medal Race nei Laser Radial ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La 31enne di Chioggia ha disputato sinora una gara fantastica (senza gli scarti sarebbe addirittura prima) ed è ancora pienamente in lizza per un posto sul podio in vista della regata decisiva, in programma domenica 1° agosto. "E' andata molto bene, giornata difficilissima, in condizioni di vento leggero che non sono proprio le mie preferite, ma ho deciso di fare del mio meglio e non mollare neanche un metro, non mi sono mai arresa fino alla fine, ...

