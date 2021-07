Vela Medal Race oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Tokyo 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 31 luglio 2021) Tutto pronto per ledivalevoli per i Giochi Olimpici di. Nella RS:X Marta Maggetti e Mattia Camboni vanno a caccia di una medaglia nelle rispettive finali nella speranza di poter regalare un’altra incredibile gioia all’Italia. La gara femminile andrà in scena alle ore 7:33 di sabato 31 luglio, mentre quella maschile inizierà alle 8:33 dello stesso giorno. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai2, e insu Discovery+ e Eurosport 1 ed Eurosport 2 del bouquet Dazn. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo. SEGUI IL LIVE DELLE GARE ITALIANI IN ...