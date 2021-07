Variante Delta dominante, 27 anni età media contagi (Di venerdì 30 luglio 2021) In Italia la Variante Delta è ormai dominante mentre l’età media dei contagi è scesa a 27 anni. Lo fa sapere il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa settimanale sull’analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia sull’andamento del Covid-19. “L’età mediana di chi contrae l’infezione è sempre molto bassa, parliamo di 27 anni”, quella di “chi si ricovera in ospedale è di 49 anni”, mentre è “di 63 anni” l’età media di chi finisce in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) In Italia laè ormaimentre l’etàdeiè scesa a 27. Lo fa sapere il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa settimanale sull’analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia sull’andamento del Covid-19. “L’etàna di chi contrae l’infezione è sempre molto bassa, parliamo di 27”, quella di “chi si ricovera in ospedale è di 49”, mentre è “di 63” l’etàdi chi finisce in ...

