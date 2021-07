Vaccini e fake news: in 7 mesi 149mila contenuti online, esplode il fenomeno No Vax (+136%) (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – L’attenzione al tema dei Vaccini anti Covid-19 ha raggiunto picchi di attenzione e conversazione senza precedenti: tra novembre 2020 e maggio 2021, sono stati analizzati oltre 147 mila contenuti online relativi ai Vaccini anti Covid, pari a circa mille contenuti al giorno: tra i contenuti potenzialmente fake relativi ai Vaccini Covid-19, uno su due riguarda la pericolosità degli effetti avversi (49,3%). È quanto è emerso in uno studio condotto dalla Fondazione mesiT – Fondazione per la Medicina Sociale e l’Innovazione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – L’attenzione al tema deianti Covid-19 ha raggiunto picchi di attenzione e conversazione senza precedenti: tra novembre 2020 e maggio 2021, sono stati analizzati oltre 147 milarelativi aianti Covid, pari a circa milleal giorno: tra ipotenzialmenterelativi aiCovid-19, uno su due riguarda la pericolosità degli effetti avversi (49,3%). È quanto è emerso in uno studio condotto dalla FondazioneT – Fondazione per la Medicina Sociale e l’Innovazione ...

