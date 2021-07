Tokyo 2020, Tamberi in finale nel salto in alto. Scherma, eliminati gli azzurri nella spada a squadre (Di venerdì 30 luglio 2021) È la giornata dell’Atletica. Sono iniziate a Tokyo 2020 le gare della regina dei giochi. nella notte italiana, dove non c’erano gare da medaglia, Gianmarco Tamberi ha raggiunto la finale olimpica del salto in alto con 2.28. Attesa per il mezzofondista Crippa. L’azzurro sarà in gara alle 13.30 nella finale dei 10mila metri. Delusione invece dalla Scherma. La spada maschile a squadra è stata eliminata dalla Russia ai quarti. Torna invece in gara Gregorio Paltrinieri. Alle 13.40 l’azzurro ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) È la giornata dell’Atletica. Sono iniziate ale gare della regina dei giochi.notte italiana, dove non c’erano gare da medaglia, Gianmarcoha raggiunto laolimpica delincon 2.28. Attesa per il mezzofondista Crippa. L’azzurro sarà in gara alle 13.30dei 10mila metri. Delusione invece dalla. Lamaschile a squadra è stata eliminata dalla Russia ai quarti. Torna invece in gara Gregorio Paltrinieri. Alle 13.40 l’azzurro ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - tempoweb : Resa dei conti dopo il flop olimpico, il ct Cassani via da Tokyo #tokyo202o #giochiolimpici #30luglio… - sportface2016 : #Tokyo2020 – PODCAST, puntata 14: Dov'è finita l'empatia nello sport? Torna il consueto appuntamento con il podcast… -