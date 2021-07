Tokyo 2020, Molmenti: “Giornata negativa, pressione eccessiva su De Gennaro” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il direttore tecnico della canoa slalom, Daniele Molmenti, intervistato dall’Adnkronos, ha espresso tutta la propria amarezza dopo l’eliminazione di Giovanni De Gennaro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: “E’ stata una Giornata negativa e si porta a casa poco. A volte nelle sconfitte si può portare a casa tanto, e invece no, c’è tanta amarezza, Giovanni è uno dei migliori al mondo. Oggi è venuto fuori il nostro sport dove c’è tanta testa, e lui non è mai entrato in gara già dalle prime pagaiate non era il solito Giovanni. Torniamo a casa sconfitti. pressione ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Il direttore tecnico della canoa slalom, Daniele, intervistato dall’Adnkronos, ha espresso tutta la propria amarezza dopo l’eliminazione di Giovanni Deai Giochi Olimpici di: “E’ stata unae si porta a casa poco. A volte nelle sconfitte si può portare a casa tanto, e invece no, c’è tanta amarezza, Giovanni è uno dei migliori al mondo. Oggi è venuto fuori il nostro sport dove c’è tanta testa, e lui non è mai entrato in gara già dalle prime pagaiate non era il solito Giovanni. Torniamo a casa sconfitti....

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - reptaylordidit : RT @Eurosport_IT: Lucilla Boari fa la storia e ci regala la 20ª medaglia a Tokyo! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Archery | #Boar… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Tokyo: Tamberi qualificato per la finale dell'alto - Olimpiadi Tokyo 2020 - -