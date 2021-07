Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: An San vince allo shoot-off su Osipova e regala alla Corea del Sud il quarto titolo (Di venerdì 30 luglio 2021) 4 su 4. La Corea del Sud si impone anche nella competizione individuale femminile ed è ormai ad un passo dal secondo sweep consecutivo ai Giochi Olimpici nel Tiro con l’arco. An San, prima testa di serie del seeding dopo aver firmato il miglior punteggio assoluto nel ranking round, è arrivata fino in fondo conquistando la terza medaglia d’oro personale a cinque cerchi in quel di Tokyo. La fenomenale ventenne asiatica, alla prima esperienza olimpica in carriera, aveva infatti contribuito ai trionfi Coreani nella prova a squadre femminile e nella nuova gara mista a coppie. Quest’oggi però An ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) 4 su 4. Ladel Sud si impone anche nella competizione individuale femminile ed è ormai ad un passo dal secondo sweep consecutivo ai Giochi Olimpici nelcon. An San, prima testa di serie del seeding dopo aver firmato il miglior punteggio assoluto nel ranking round, è arrivata fino in fondo conquistando la terza medaglia d’oro personale a cinque cerchi in quel di. La fenomenale ventenne asiatica,prima esperienza olimpica in carriera, aveva infatti contribuito ai trionfini nella prova a squadre femminile e nella nuova gara mista a coppie. Quest’oggi però An ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - ItaliaTeam_it : VAI LUCILLA!!! ANDIAMOOOO! ?? L'arciera italiana conquista la semifinale nella prova individuale di tiro con l'arc… - itsaboutunicorn : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… - 56108f7cf9604be : @massaro147 @RaiSport @RaiDue No, anche perché - se non ho visto male prima nella gara di tiro con l'arco – sullo s… -