(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha pubblicato una notasul proprio profilo Twitter in cui smente categoricamente di aver sottoscritto un accordo concome quarto sponsor. Ecco quanto evidenziato: "Il Calciosmentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo concome quarto sponsor di maglia. Conil Calciosta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store" ECCO IL TWEET: Il Calciosmentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con ...

Advertising

Spazio_Napoli : Suggestione Napoli-Amazon: c'è il comunicato ufficiale del club - gilnar76 : Suggestione #Napoli-Amazon: c'è il comunicato ufficiale del club #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - CalcioNapoli24 : - persemprecalcio : ?? La suggestione di mercato #Chiellini-#Napoli sta dilagando: ecco come la stanno vivendo in terra partenopea?? -

Ultime Notizie dalla rete : Suggestione Napoli

Spazio Napoli

... il mercato difensivo dell'Inter può definirsi chiuso (resta laMaksimovic, svincolato, ...in cima alla lista ci sono quelli di Marcos Alonso (il preferito) e Emerson (più vicino al). ......alla tradizione canora napoletana quello del 26 al Castello di Santa Severa per la seratae ... pietre) e alcuni dipinti del ciclo Colour Space dell'artista britannico è di forte. Nel ...Non c'è nulla di vero. O, quantomeno, nulla che faccia pensare che il colosso dell'e-commerce campeggi come quarto sponsor sulla divisa azzurra. Il club, con tweet conciso, smentisce dunque la notizia ...Oggi Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Alex Meret, che nelle ultime stagioni non è riuscito a consacrarsi come titolare assoluto.